Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per concedere le borse di studio agli studenti meritevoli delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado. Per questo intervento è stato previsto uno stanziamento di 1.500 euro. Saranno 6 le borse di studio in totale (3 per le Secondarie di I° grado e 3 per quelle di II° grado). Potranno beneficiarne gli studenti residenti a Curcuris che, nell’anno scolastico 2023/2024, abbiano conseguito la promozione nella prima sessione di esami con una media minima del 7 per le Secondarie di II° grado (classi dalle prima alla quarta) e 8 per quelli della Secondaria di I° grado (classe terza). Esclusi dal bando gli assegnatari di borse di studio concesse da altri enti pubblici, privati, i ripetenti e i maturandi. Il bando è presente sul sito istituzionale del Comune, mentre la domanda si può presentare entro il prossimo 31 agosto. L’istanza potrà essere trasmessa anche tramite PEC all’indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it. I moduli sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune.

