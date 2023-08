Ritorna, gustosa più che mai, la sagra Panadas per titillare buongustai e gourmet e tanti appassionati della storica pietanza cuglieritana che si fregia della denominazione PAT: Prodotto Agroalimentare Tradizionale.

L’evento, organizzato dall’associazione Gurulis Nova, è in programma domenica 13 agosto per le vie del centro storico, accompagnato da degustazioni della celebre pasta violada con laboratori pratici di preparazione, e altre leccornie della cucina tradizionale cuglieritana.

Gastronomia e non solo, nel ricco calendario anche arte, musica, storia e mostre. L’associazione culturale Marafé guiderà alla scoperta della storia del paese, mentre per i cultori della olivicoltura sarà visitabile il Museo dell’Olio della famiglia Zampa, con Giorgio a fare da cicerone.

Dopo le degustazioni e il ristoro a base di panadas al pomeriggio si potranno visitare le due mostre allestite: “Sos Cotzulados”, la maschera antropomorfa tradizionale di Cuglieri ricoperta di conchiglie, e “Sa Prenditura”, la lavorazione femminile delle frange ornamentali per i corredi.

Alle 18,30 nel cuore del centro storico i suoni polivocali de su Cuncordu di Cuglieri e l’allegra e colorata sfilata dei gruppi folk, tra cui Gurulis Nova.

In serata, alle 20 sarà tempo del concerto “Musica Zigana al tramonto” di Agostino Masala nel sagrato della Basilica Santa Maria della Neve. Un’ora dopo 21 ancora musica in via Basilica col gruppo “Amigos de tradizione”.

«L’intento è valorizzare il lavoro dei numerosi giovani che hanno deciso di mettersi in gioco e fare impresa, creando un indotto per sé stessi e per il proprio territorio. Oltre a sa Panada, in vetrina ci saranno anche altri prodotti tipici: dolci, formaggio, zafferano, vino, miele e la cioccolata prodotta a Cuglieri. Presenti inoltre tanti artigiani con le loro creazioni, frutto di un sapere tradizionale, con uno sguardo alla contemporaneità», spiegano dall’associazione.

La Sagra Panadas è organizzata da Gurulis Nova, con la collaborazione dell’associazione Marafè, associazione Sos Cotzulados e Su Cuncordu de Cuglieri, il patrocinio del Comune di Cuglieri, del Gal Terras de Olìa, dei Borghi autentici d’Italia e della Regione.

