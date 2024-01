La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano è intervenuta questa mattina per un incidente stradale tra due macchine nel centro abitato di Cuglieri, in via Vittorio Emanuele.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, e collaborato con gli operatori del servizio sanitario regionale per il soccorso a uno dei conducenti.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

(Unioneonline/D)

