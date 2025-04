Corsa contro il tempo per far trovare pronte le borgate marine per l'imminente stagione estiva. La data di partenza dei parcheggi a pagamento ancora non è stata definita, il sindaco Andrea Loche non si sbilancia ma indica «entro la metà di giugno, gli uffici comunali si stanno occupando di redigere il bando, ci auguriamo di chiudere il prima possibile per non farci trovare impreparati». Almeno 600 gli stalli a disposizione a pagamento, fino a settembre, poi la quota di parcheggi liberi e per portatori di disabilità.

Anche il salvamento a mare attende la data di inizio del servizio, intanto si va verso la conferma delle tre postazioni dell’anno scorso nelle spiagge di Is Arenas, Santa Caterina e S’Archittu, almeno fino a metà settembre, cui si aggiungeranno quelle private dei campeggi.

Gli altri servizi per i residenti e turisti, per garantire una villeggiatura ritemprante e in sicurezza, sono confermati con l’impegno economico dell’amministrazione comunale. Il nuovo appalto sui rifiuti, con la conferma dell'integrazione di raccolta differenziata e delle mini-isole ecologiche nelle borgate, per un costo complessivo di 620mila euro. Poi la pulizia e mantenimento del verde, compreso lo sfalcio dell’erba, per cui il Comune ha programmato un piano pluriennale fino a marzo 2026, per un costo di 61mila euro.

I primi di maggio invece comincerà la nuova gestione dell’illuminazione pubblica, curata da Edison, sia a Cuglieri che nelle borgate con la speranza di risolvere definitivamente i problemi annosi di interruzione di corrente elettrica soprattutto nei centri costieri.

Altri servizi confermati: lo scivolo per l’accesso di barche e gommoni in mare e bagni e docce pubblici a pagamento, area fitness a Santa Caterina e a S’Archittu. Per i villeggianti con difficoltà motorie ci saranno il montascale sul bastione del lungomare a S’Archittu, le carrozzine job e passarelle in legno per accedere alla spiaggia, quindi le rinnovate discese a mare a Torre del Pozzo.

«Stiamo cercando di soddisfare le esigenze dei turisti che scelgono le nostre spiagge per le vacanze, apprezzando la bellezza dei nostri territori e la bontà della nostra ospitalità. Offrendo servizi essenziali per una villeggiatura salutare e in tutta sicurezza», precisa il sindaco Andrea Loche.

Vacanze di relax, svago, sport quindi divertimento per i turisti, pure con gli eventi organizzati dal centro commerciale naturale, anche se i residenti delle borgate richiedono una maggiore attenzione e decoro per le cose pubbliche.

