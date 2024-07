Terminati in tempo per la stagione estiva i lavori di manutenzione straordinaria lungo la Strada Statale 292, la “Nord Occidentale Sarda”, all’ingresso di Santa Caterina di Pittinuri.

L’Anas, con uno stanziamento di 1 milione di euro, è intervenuta integralmente per sistemare 800 metri di strada statale e metterla in sicurezza all’entrata della borgata provenendo da S’Archittu. È stato rinforzato il terrapieno della scarpata sottostante, per renderlo più solido e stabile, e ora il guardrail poggia su una base più forte e salda. Quindi sono state sostituite totalmente le barriere di protezione danneggiate, e rifatto il pavimento d’asfalto. A breve verrà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale.

Un lavoro importante dell’Anas per la borgata, proprio ora con l’inizio della stagione turistica, e le promesse sono state mantenute: «I lavori sono cominciati l’autunno scorso, e siamo arrivati alla conclusione in concomitanza dell’estate. Oltre all’installazione del nuovo guardrail è stata restaurato e rafforzato il basamento, rendendo più stabile il ciglio della carreggiata per garantire la sicurezza del traffico veicolare che durante l’estate aumenta considerevolmente», sottolinea l’Ente stradale.

Un’opera tanto attesa che va a mettere in sicurezza quel tratto di strada, per tutti gli automobilisti che ogni giorno a migliaia percorrono la statale.

