Ennesimo incarico di prestigio per la giovane imprenditrice cuglieritana Laura Cocco, già amministratrice dell’Olearia Peddio di Cuglieri. Sarà nuova delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna. per il prossimo quinquennio. Votata all’unanimità, all’assemblea elettiva a Mogoro, sarà affiancata da due vice: Andrea Sedilesu di Mamoiada e Pietro Satta di Chiaramonti.

Già delegata Coldiretti Giovani di Oristano e responsabile nell’Osservatorio del mercato dell’olio d’oliva della Commissione Europea, Cocco proseguirà l’attività dei Giovani Coldiretti in continuità con il suo predecessore.

«Ringrazio la Federazione regionale per la fiducia e spero di svolgere al meglio il mio compito. Lavoreremo tutti insieme come una squadra affiatata. Vogliamo realizzare attività stimolanti e coinvolgenti, dove i giovani siano davvero in primo piano. Siamo il presente e dobbiamo agire ora per cambiare le sorti dell'agricoltura, offrendo il nostro sostegno al settore. Ci confronteremo insieme mettendo in campo le nostre idee, ciascun giovane agricoltore potrà dare il proprio contributo e supporto per far funzionare al meglio il gruppo regionale», le prime parole di Cocco post elezione.

Nell’assemblea è stato tracciato lo stato dell’arte del lavoro svolto in questi ultimi anni e sono emerse nuovi progetti per l’avvenire. Il dottore endocrinologo Andrea Loviselli ha arricchito l’incontro spiegando le buone pratiche alimentari per un buon stile di vita.

