Incontro sullo sviluppo della Montagna senza preavviso e senza essere concordato con i Comuni, domani mercoledì 12 luglio presso l'ex Seminario di Cuglieri. La convocazione improvvisa dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali non va giù a Diego Loi, presidente dell'Unione dei Comuni Montiferru-Alto Campidano e consigliere regionale di Europa Verde: «La Regione ancora una volta dimentica gli enti locali e dimentica di coinvolgerli nelle scelte sul territorio», la sua denuncia.

La Regione pare abbia convocato la riunione, senza aver concordato nulla con i Comuni e in particolare con l’Unione che li rappresenta proprio su questi temi. «Non si capiscono i criteri con cui l’assessorato scelga la sede e le modalità degli incontri – incalza Loi – abbiamo una sede e organismi che operano sul territorio e che meglio di nessun’altro conoscono problemi e necessità di queste popolazioni».

«Come spesso accaduto in questa legislatura – aggiunge il consigliere regionale – veniamo a sapere delle scelte di questo territorio senza essere coinvolti, non solo nelle scelte strategiche, ma anche in quelle più banali come il luogo e le modalità di un incontro così importante per lo sviluppo di queste zone. Valuteremo se partecipare a questi appuntamenti».

