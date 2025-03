Il bilancio di previsione finanziaria per l’anno corrente e per il triennio fino al 2027 ottiene il via libera dal consiglio comunale. Quasi 10 milioni di euro le risorse previste per il 2025 per il funzionamento della macchina amministrativa e gli investimenti nel territorio, interventi di assetto idrogeologico e importanti opere urbane. L’anno successivo, 2026, la previsione di cassa è di 4 milioni e 600mila, mentre per il 2027 4 milioni e 500mila.

Risorse impegnate per diverse voci di spesa: dal funzionamento dell’ente alle politiche sociali, dalla difesa del territorio contro il dissesto idrogeologico fino all’istruzione e cultura.

Per il 2025 quasi la metà delle risorse sono destinati per le opere pubbliche di protezione civile tra cui messa in sicurezza di aree sensibili e assetto idrogeologico, quindi per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

Nello specifico: la gestione generale e del personale prevede una spesa di cassa di 1 milione e 350mila. Per l’assetto del territorio ed edilizia abitativa 341mila.

Per trasporti e mobilità 2 milioni e 100mila compresi i lavori di riqualificazione e nuova realizzazione di strade urbane. Per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 1 milione 300mila, gli interventi di protezione civile prevedono 1 milione 300mila. Le politiche sociali 950mila, per l’istruzione corrono 220mila e per i beni culturali 517mila. Dunque 300mila per il settore agricolo e 195mila per il turismo. Fondi e accantonamenti 189mila e debiti 121mila.

«Abbiamo approvato in tempi brevi il bilancio nell’interesse della comunità. Stiamo portando a frutto il lavoro amministrativo di tre anni che ora sta arrivando a compimento con importanti novità: il nuovo piano di illuminazione pubblica in convenzione Consip, un moderno appalto rifiuti, la riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici, quindi lavori pubblici importanti su assetto idrogeologico e strade urbane e rurali, per tutelare e valorizzare il nostro territorio», precisa il sindaco Andrea Loche.

