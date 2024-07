Musica classica per palati fini a Santa Caterina e a Cuglieri per impreziosire le sere d’estate. Due appuntamenti imperdibili per i cultori, gli appassionati e i turisti. Giovedì 11 luglio il concerto dal Brasile al Baltico del Duo Giussani, Pauline Stephan al violoncello e Julian Richter alla chitarra, che eseguirà un repertorio con le musiche di Bach, Granados, Nikolovska, Schulteiss, Villa-Lobos, Gnattali, Mägi e Tüü. L’evento si terrà alle 21 presso la suggestiva chiesa di Santa Caterina nella omonima borgata.

Venerdì 12 alle 21 nel teatro del Seminario la performance musicale del maestro Maurizio Mastrini, virtuoso pianista che sta girando per il mondo con il suo Ghost International Tour.

I due concerti sono organizzati da Associazione culturale Ellipsis, Academia della Sardegna, Associazione Amici della Musica, AIAM, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione, Fondazione di Sardegna e Comune di Cuglieri.

