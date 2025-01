Dopo un Natale ricco di doni e la festa con i botti per il Nuovo Anno, arriva l’Epifania con tanti eventi per chiudere in allegria e serenità la stagione delle festività.

Si inizia con due laboratori creativi dedicati ai bambini accompagnati dai genitori. Appuntamento lunedì 6 gennaio alle 16 nel Seminario: il primo per la creazione di gustosi biscotti decorati con glassa e zuccherini, lasciando libero sfogo alla fantasia dei bambini. Il secondo lab per creare la classica calza della Befana con carta riciclata, per sensibilizzare alla sostenibilità ambientale. La serata è organizzata da Oros de domo, Ora Blu Lab e Azienda agricola di Francesca Masia.

A seguire, alle 19, la premiazione del concorso “Il presepe a porte aperte”: verranno premiati i tre migliori presepi realizzati nelle vie del centro abitato; a ciascun vincitore un buono acquisto da 200 euro da poter spendere nelle aziende aderenti al Centro commerciale naturale di Cuglieri che ha organizzato l’evento.

A fine serata l’arrivo della Befana e il rinfresco per festeggiare «all’insegna della tradizione, della creatività e della condivisione, con tanto calore umano che rappresenta l’identità del territorio», spiegano gli organizzatori.

Gli eventi sono stati organizzati da Centro commerciale naturale di Cuglieri, con le associazioni Gurulis Nova, Ampsicora, La Corte dei Miracoli, gli Amici della Musica, e il patrocinio del Comune di Cuglieri.

