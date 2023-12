Ricco calendario sotto l’albero a Cuglieri. Fino alla Befana tanti eventi, per grandi e piccini per animare le festività.

Si inizia con la sacra rappresentazione della Notte Santa di Natale che andrà in scena domani sabato 16 dicembre alle 19 per le suggestive vie del centro storico cuglieritano. La narrazione scenica con interpreti maschili e femminili è ispirata liberamente alla poesia di Guido Gozzano. Partecipano il coro di Tresnuraghes, diretto dal maestro Eugenio Luglié.

Il giorno dopo, domenica 17, Teatro per bambini nel teatro del Seminario alle 16. Lo stesso giorno i mercatini natalizi in piazza Carlo Alberto organizzati da Gurulis Nova. Giovedì 21 Laboratorio di disegno Natale vero in Biblioteca a partire dalle 16. Dopo Natale a Santa Caterina, mercoledì 27 presso il Centro Servizi con il laboratorio di giochi di luce “L’incanto del buio”.

Sabato 30 Montiferru Play, giochi da tavolo per stare in compagnia con adulti e bambini, al Centro Servizi di Santa Caterina e al Seminario di Cuglieri. Replica dell’evento nell’anno nuovo, mercoledì 3 gennaio. Gran finale con la Befana, sabato 6 laboratori creativi, culinari, musica e lotteria nel Seminario a Cuglieri. Organizzano il Centro Commerciale Naturale, le associazioni culturali Ampsicora e Gurulis Nova, Montiferru Play con il patrocinio del Comune.

