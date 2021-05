Contagiati in aumento e situazione allarmante in alcuni comuni del Montiferru. Qualche paese rischia la zona rossa come Bonarcado che nonostante 2 guarigioni ha visto salire il numero dei positivi: ora sono 30 persone. Altra situazione preoccupante a Santu Lussurgiu dove i positivi sono 38, e un’anziana di 94 anni è deceduta a causa dei postumi del virus.

A Narbolia sono 19 le persone affette da coronavirus, le loro condizioni generali sono sostanzialmente buone. A Cuglieri in attesa dell’apertura del centro vaccinale nell’ex Seminario le persone positive e ricoverate sono ancora 6.

Situazione migliore a Sennariolo sono rimaste solo 3 persone positive e in isolamento fiduciario. A Seneghe sono 4, intanto il commissario straordinario Graziella Madau ha avviato screening di massa a tutti gli scolari e titolari di attività commerciali, i cui esiti si sapranno a giorni. A Scano Montiferru una signora ricoverata è guarita e i test dei tamponi antigenici hanno dato tutti esito negativo. Sospiro di sollievo a Milis, che negli ultimi giorni non ha fatto registrare nessun nuovo contagio, dichiarando il paese Covid-free.

L’appello dei sindaci è unanime: “Invito a comportamenti virtuosi, evitare assembramenti anche all’aperto, mantenere distanza di sicurezza, utilizzare sempre la mascherina e igienizzare costantemente le mani”.

