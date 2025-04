Intensificati i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Oristano durante le festività di Pasqua.

I militari delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza hanno effettuato numerosi servizi per il contrasto e la prevenzione dello spaccio di droga soprattutto fra i più giovani. A Oristano due persone sono state denunciate perché, durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate in possesso di un chilo e 100 grammi di marijuana (che è stata subito sequestrata); un altro è segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti (aveva con sé 7 grammi di marijuana), infine a Cabras un’altra denuncia per detenzione di droga (55 grammi di cannabis).

Potenziati anche i controlli sulle strade della provincia: 21 le contravvenzioni mentre a Uras è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata; a Putzu Idu altra segnalazione per un automobilista che ha causato un incidente stradale e, durante glui accertamenti, è risultato positivo all’alcoltest. Anche in questo caso è stata ritirata la patente. I carabinieri in queste giornate a cavallo delle festività di Pasqua hanno identificato oltre mille persone, controllato 650 mezzi e 56 esercizi pubblici. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni soprattutto a tutela delle fasce più deboli.

