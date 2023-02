Lavori a Tresnuraghes per i collegamenti a monte e a valle del nuovo tratto di condotta realizzato a Porto Alabe in via dei Lentischi.

Le operazioni dei tecnici di Abbanoa si svolgeranno venerdì 10 febbraio alle 10.15 alle 15: in questa fascia oraria si registreranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella strada interessata dall’intervento.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata