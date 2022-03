Fabrizio Passerò non è stato ucciso ma è morto per le ferite riportate a seguito di una brutta caduta. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato la mattina del 24 febbraio in un cortile di Bosa.

L’autopsia terminata a notte fonda dal medico legale Roberto Demontis al Policlinico di Monserrato ha confermato che la pista dell’omicidio debba essere esclusa.

Il 49enne forse si è sentito male quando era già buio ed è caduto, rimanendo a terra per ore, fino a quando, il giorno dopo, qualcuno lo ha visto e ha dato l’allarme.

Gli amici erano stati con lui al bar la sera prima e sembra che avesse detto di non sentirsi bene chiedendo di essere riaccompagnato a casa. Portato nei paraggi, l’allevatore – questa una delle ipotesi – non ha trovato le chiavi e ha quindi scavalcato la recinzione del vicino, cadendo e ferendosi alla testa. Da chiarire, con appositi esami, se abbia avuto un malore.

Nelle prossime ore la salma verrà restituita alla famiglia per l’organizzazione del funerale.

