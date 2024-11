Anche Masullas fa parte dei Comuni coinvolti nelle operazioni previste dal Censimento permanente della popolazione e delle popolazioni dell’Istat. L’edizione 2024 del Censimento coinvolgerà, in totale, 2530 Comuni e circa 1 milione di famiglie. Il Comune di Masullas è chiamato a partecipare per il 2024, solamente per la “Rilevazione da Lista”.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Fondamentale sarà la collaborazione delle famiglie campione che hanno ricevuto la lettera nominativa dall’Istat o quelle che riceveranno la visita di un rilevatore. In occasione del Censimento 2024, si potrà rispondere in autonomia, compilando il questionario on line, oppure compilare il questionario con il supporto del rilevatore. Sarà possibile compilare il questionario online fino al 9 dicembre. Dal 10 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso contatto telefonico da parte di un operatore comunale per effettuare l’intervista; visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia; intervista faccia a faccia con un operatore comunale presso i Centri Comunali di Rilevazione. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024 e partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

© Riproduzione riservata