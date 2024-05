Continua l’impegno della Caritas di Ales-Terralba nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica. Particolare attenzione è rivolta ai bambini che manifestano Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Per il quarto anno consecutivo, infatti, si propongono trattamenti personalizzati grazie ad uno staff di professionisti Specializzati in DSA. I servizi offerti sono gratuiti permettendo così alle famiglie in difficoltà l’accesso ai trattamenti il cui costo sarebbe per loro insostenibile.

Il percorso di accompagnamento coinvolge anche le famiglie con le quali i professionisti instaurano un dialogo. In programma anche tre incontri per i genitori, con l’obiettivo di “Accompagnare i figli quando imparare è difficile”, inseriti nel progetto Centro Educativo Diffuso 2024. Gli appuntamenti saranno venerdì 3 maggio a Sardara, il 10 maggio a San Gavino e il 17 maggio a Terralba, sempre alle 18.30. Saranno tenuti dalla dott.ssa Martina Fanni, pedagogista esperta in psicopatologia dell’apprendimento.

Finora nelle diverse sedi di Ales, Terralba, Gonnosfanadiga, Guspini e San Gavino, pensate per offrire il servizio in modo più capillare, sono stati offerti oltre 90 cicli di trattamenti a bambini provenienti da tutti i paesi della diocesi.

Si possono accogliere ancora richieste, inviando una mail a caritasalesterralbaprogetti@gmail.com. Il servizio sarà garantito per tutto il 2024.

© Riproduzione riservata