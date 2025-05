In vista della sosta a pagamento in tutto il litorale, la Sis, l'impresa che ha vinto il bando per la gestione delle strisce blu per i prossimi tre anni, è in cerca di personale da impiegare lungo il litorale.

Per questo fa sapere che sarà effettuata una selezione di personale da assumere un tempo determinato e parziale per lo svolgimento dell'attività di ausiliario del traffico. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti vari requisiti: la cittadinanza italiana, la maggiore età, il diploma di scuola media superiore, l'assenza di carichi penali pendenti e di misure di prevenzione, il possesso di brevetto di guida categoria B e l'idoneità fisica all'incarico.

Ha un canale preferenziale chi ha un'età non inferiore a 20 anni e non superiore ai 40, la familiarità con le tecnologie informatiche, la residenza nel territorio del Comune di Cabras e la conoscenza di una o più lingue straniere. Gli interessati alla selezione possono inviare entro il prossimo 25 maggio, via e-mail all'indirizzo personale@sis.city , il curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. La procedura di selezione consisterà in una valutazione preliminare dei documenti e in una verifica della conformità del profilo del candidato a quello di ausiliario del traffico. Poi ci sarà un colloquio volto a verificare le competenze e le attitudini, in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere.

