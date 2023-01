I futuri vigili, prima di indossare la divisa compilare i verbali, devono ancora aspettare. Il Comune di Cabras ha deciso di rimandare la prova pratica prevista per venerdì 20 gennaio a martedì prossimo 24 gennaio a partire dalle 8,30. Il motivo è legato al maltempo visto che il tutto si svolgerà all’aperto.

L’appuntamento è sempre al campo Coni di Oristano, in via Santu Lussurgiu. La selezione è rivolta ai candidati ammessi alla prova di abilità fisica per ricoprire due posti a tempo indeterminato. In tutto sono circa 70. Per la prima volta il Comune ha deciso di selezionare in base anche all’esito di diverse prove tra cui una corsa di 300 metri, il salto in alto di circa un metro ma anche le trazioni alla sbarra.

Su questa decisione l’assessora al Personale Alessandra Pinna aveva dichiarato che per il Comune lagunare è importante che i vincitori abbiano anche l’idoneità fisica rispondente alle attività che saranno chiamati a svolgere nel territorio del Sinis che risulta particolarmente impegnativo.

