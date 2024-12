Incentivare la passione per la lettura e consentire ai più giovani di entrare in connessione con le opportunità offerte dal servizio bibliotecario. È questo l’obiettivo del concorso “Lettura che avventura”, che ogni anno coinvolge gli studenti della scuola primaria di Cabras e Solanas e della scuola secondaria di primo grado.

Questa mattina, nell’aula magna della scuola secondaria di via Trieste si sono svolte le premiazioni della “gara di lettura”. “Leggendo ci immergiamo in nuove entusiasmanti avventure e viviamo momenti che ci aiutano ad affrontare meglio la nostra vita – ha detto ai ragazzi la consigliera Paola Deiala, complimentandosi con i ragazzi per avere partecipato al contest -. Vi invito a continuare a leggere sempre, perché la lettura è anche un rifugio, che in alcuni casi ci aiuta a non pensare ai momenti difficili”.

Anche quest’anno i piccoli lettori hanno risposto con vivacità dimostrandosi degli accaniti lettori, non solo di racconti per ragazzi ma anche di fumetti e manga giapponesi. Una passione, la loro, che ha trovato il giusto raccordo con la narrazione dell’ospite della mattina, lo scrittore per ragazzi Andrea Pau Melis, sceneggiatore, ghostwriter e grande conoscitore del mondo dei fumetti. I premi per i migliori partecipanti consistono in buoni per l’acquisto di libri e sono stati vinti da Giorgia Murtas, della 5°B della primaria, che si è aggiudicata il primo premio, Ludovico Mura, secondo premio e Elisa Amadu, terzo premio, entrambi frequentanti la seconda classe della scuola secondaria. Il premio classe, per il maggior numero di letture di gruppo, è stato vinto dalla 5°B della scuola primaria.

