Tanti i casi positivi al Covid-19 nei vari plessi scolastici di Cabras, tra bambini, insegnanti e genitori dei piccoli studenti. Ecco perché il Comune ha deciso di correre ai ripari.

In collaborazione con la Direzione scolastica dell'Istituto Comprensivo e con la Assl di Oristano, l'amministrazione ha promosso la somministrazione del tampone rapido rino-orofaringeo: un test indolore, veloce ed esaustivo.

"In tutte le strutture scolastiche, sia lunedì che mercoledì prenderà avvio una campagna di screening dedicata a tutti gli alunni - spiega il sindaco Andrea Abis -. Il personale sanitario della Ats effettuerà il tampone in un'aula appositamente adibita. In caso di esito positivo verrà immediatamente avvisata la famiglia alla quale sarà comunicato il risultato del test e l'alunno attenderà l'arrivo di un genitore nell’area individuata per l’isolamento. I tamponi si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.30. Con questo intervento di screening esteso a tutta la popolazione scolastica, si potrà realizzare un’operazione importante per la prevenzione della diffusione incontrollata del virus e dunque per la salute di tutti”.

