Si sono dimessi proprio ora che dovevano iniziare a sorvegliare le spiagge del Sinis, in vista della già importante affluenza dei turisti. Terremoto nella compagnia barracellare di Cabras, una della più importanti della provincia Oristanese.

Ha deciso di mollare l’incarico il comandante Fabrizio Lochi ma anche la segretaria Eva Scalas, un tenente e tre vicebrigadieri. Per ora Lochi preferisce non rilasciare dichiarazioni. Nella documentazione arrivata in Comune si legge che le sue dimissioni dipendono dalla sua indisponibilità, è vero però che Lochi non si è dimesso dalla guida del gruppo di Nurachi e di Riola Sardo. Come è anche vero che in tanti parlano di attriti avuti tempo fa con il primo cittadino Andrea Abis.

Il primo cittadino stesso, ringraziando Lochi per il lavoro svolto fino a oggi, fa capire che qualcosa non andava: «Ringrazio Lochi ma anche tutti i componenti che hanno deciso di mollare la compagnia per il lavoro svolto in questi anni. Nei prossimi giorni incontrerò gli altri agenti per programmare la stagione estiva. E spero anche che si facciano avanti i barracelli che si sono dimessi mesi fa per problemi interni al gruppo, in tutto sei. Siamo pronti ad accoglierli nuovamente. Cabras ha necessità di un gruppo unito, motivato, operativo in tanti ambiti e pronto a collaborare con l’amministrazione comunale senza problemi. La loro presenza è importante e noi non possiamo fare a meno di loro». A breve verrà nominato anche un nuovo comandante.

© Riproduzione riservata