In occasione della Festa della Madonna di Zuradili, il Comune di Marrubiu ha lanciato l’iniziativa “Aiuole in Festa”, progetto che nasce in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Ales-Terralba. I ragazzi del Csm affiancati dagli operatori, sono stati protagonisti attivi della piantumazione di fiori lungo la via principale del paese. Un gesto concreto per abbellire Marrubiu, ma soprattutto un’azione simbolica di inclusione sociale e partecipazione attiva. «Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa che unisce cura del territorio e crescita comunitaria- dichiara il sindaco Luca Corrias- perché arriva un messaggio forte di solidarietà che la nostra comunità vuole ».

Per lo svolgimento dell’iniziativa Il Comune ha garantito supporto logistico e materiali per la piantumazione, individuando anche le aree da valorizzare. “Aiuole in Festa” è solo l’inizio di un percorso condiviso con il Csm, volto a promuovere la cittadinanza attiva attraverso piccoli ma significativi gesti.

«Un progetto che va oltre il decoro urbano- sottolinea l’assessora ai Servizi Sociali, Danila Scanu- dimostrando come la collaborazione tra enti possa generare occasioni reali di integrazione. Vogliamo che i giovani si sentano parte attiva del nostro paese». Oltre che per il significato altamente sociale, l’iniziativa è stata gradita anche dai cittadini che hanno apprezzato il lavoro svolto.

© Riproduzione riservata