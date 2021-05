Sport all'aperto. Una buona notizia per le tante palestre che da tanto tempo non possono aprire le porte a causa della pandemia. L'amministrazione comunale concede in uso gratuito alle associazioni sportive locali che ne faranno richiesta, quattro aree all'aperto all'interno delle quali potranno essere svolte attività sportive individuali, come la ginnastica dolce, lo yoga, la lotta libera o il karate. «Da sempre siamo attenti a promuovere la pratica sportiva e tutte le iniziative a essa legate - ha detto l’assessore allo Sport Carlo Trincas -. L'attività fisica è uno strumento di grande importanza nella prevenzione e nel trattamento di numerose patologie croniche. Le restrizioni dell'ultimo periodo hanno obbligatoriamente messo un freno al mondo dello sport, causando un forte disagio al singolo ma anche alle associazioni sportive, il cui blocco delle attività ha pesato economicamente su numerose famiglie. Adesso è giunto il momento della ripartenza». Le zone messe a disposizione e per le quali le associazioni potranno fare richiesta sono l'area in piazza Stagno, il parco di via Colombo, il giardino della scuola di via De Gasperi e il campo sportivo di Solanas. Gli assegnatari dovranno garantire lo svolgimento dell’attività sportiva all'aperto nel pieno rispetto delle norme previste. Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo entro il 16 maggio.

