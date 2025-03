In vista della primavera imminente la provincia di Oristano ha programmato un intenso servizio di disinfestazione in tutto il territorio di Cabras e nella frazione di Solanas con trattamenti antilarvali. Verranno trattate con prodotti biologici le caditoie stradali, fontane o altre tipologie di acque stagnanti eventualmente presenti nel suolo pubblico dell'abitato e nelle immediate periferie. Al fine di ottenere un maggior controllo della popolazione di zanzare la provincia ha chiesto al Comune di comunicare tutti i possibili focolai di riproduzione, in modo da programmare il lavoro. L'intervento è previsto dal 24 marzo al 2 aprile. La provincia chiede poi ai cittadini di evitare la formazione di ristagni d'acqua di qualsiasi entità, trattare possibili focolai non amovibili con prodotti biologici facilmente reperibili nelle farmacie o nelle rivendite di prodotti agrari o per giardinaggio, curare il verde con sfalcio e potature periodiche, evitando accumulo di materiali inutilizzati e di rifiuti che possono offrire riparo a zanzare e altri insetti nocivi. L'intervento è previsto dal Piano Nazionale di prevenzione, in presenza di circolazione dei virus come il West Nile.

© Riproduzione riservata