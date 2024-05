Un botta e risposta su ciò che è stato fatto in questi ultimi anni. Durante l’ultimo Consiglio comunale, convocato per approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2023, non sono mancati i battibecchi tra il sindaco di Cabras Andrea Abis e il consigliere di minoranza Efisio Trincas.

Dopo quaranta minuti durante i quali il primo cittadino ha reso conto della gestione economica dell’Ente, mettendo in evidenza le entrate e le uscite e i risultati conseguiti, Trincas ha chiesto invece conti sulle opere non terminate, come le fogne di San Giovanni di Sinis, sottolineando anche alcune criticità come la rotonda realizzata all’altezza di San Salvatore, secondo lui pericolosa a causa della presenza di un fosso.

«Si parla di soldi e investimenti ma non vedo opere terminate - ha detto Trincas - A San Giovanni da quando c’è questa amministrazione non è cambiato nulla».

La risposta di Abis è arrivata subito: «Mi sembrano giudizi politici negativi, non ha nemmeno l’onestà intellettuale per dire che qualche risultato si vede. Gli occhi ci sono per vedere le persone che percorrono le scalinate nuove presenti a San Giovanni, o per vedere un pezzo importante di fognatura, o le rotonde che nessuno ha mai fatto se non noi sostituendoci alla provincia. Senza dimenticare il taglio delle palme secche a Is Arutas».

Sulla rotonda di San Salvatore Abis ha ricordato che il Comune ha dovuto rifare il progetto quattro volte, a causa della presenza delle cave fenice.

