Un grazie speciale a chi si è distinto nel mondo dello sport, della cultura e non solo.

Martedì, alle 18.30, all’interno della sala auditorium del centro polivalente di Cabras, in via Tharros, l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Andrea Abis, invita tutta la cittadinanza a partecipare a un evento organizzato per rendere omaggio ai cittadini che si sono distinti con i loro successi durante l’ultimo biennio post Covid, dando lustro alla comunità cabrarese.

«L’evento, che prevede la partecipazione e l’intervento di ospiti di rilievo tra cui lo chef stellato Salvatore Camedda di Cabras e il campione di nuoto Corrado Sorrentino - fanno sapere dal Comune lagunare - vuole celebrare i valori dell’impegno e della dedizione in ogni ambito, dallo sport alla professione, fondamentali per la crescita dei giovani, riconoscendo il ruolo delle società sportive e delle persone che vi ruotano attorno, le quali investono le proprie competenze e il proprio tempo in favore della comunità».

La serata è promossa dall'assessorato alla Cultura, Sport e Spettacoli guidato dall’assessore Carlo Trincas. Sarà occasione per premiare l’impegno e i risultati di rilievo raggiunti nei diversi ambiti competitivi e professionali. L'evento è aperto al pubblico.

