Il Comune di Cabras diventerà proprietario del piazzale della chiesa del Sacro Cuore, che da sempre è della parrocchia.

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di domani, convocato in seduta straordinaria urgente, c’è l’acquisizione dell’area. Un passaggio di consegna che ha un obiettivo importante: riqualificare tutta quella zona, non tanto accogliente. Ma non solo. Il progetto, infatti, comprende anche la ristrutturazione delle palazzine popolari realizzate negli anni ‘60 che si trovano in via Mascagni, a ridosso della piazza.

«Nell’ambito del Pnrr abbiamo ottenuto due milioni di euro che ci permetteranno di demolire e ricostruire l’intera palazzina che attualmente ospita quattro famiglie di Cabras - spiega il primo cittadino lagunare Andrea Abis - Ci sono i fondi per pagare le strutture che verranno individuate dal Comune per ospitare temporaneamente i cittadini che si troveranno senza casa. Ma cambierà veste anche il piazzale della chiesa, spesso, soprattutto la sera, ricettacolo di disagio giovanile - conclude il primo cittadino - I nostri ragazzi meritano spazi accoglienti e sicuri. Con queste risorse cambierà aspetto un’importante zona del paese che da sempre è stata trascurata».

© Riproduzione riservata