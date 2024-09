È prevista per il 29 settembre la “Ciclopedalata del Sinis”, l'evento che tradizionalmente si svolge il primo maggio. Era però stato annullato a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche e riposizionato nella data settembrina all'interno del calendario estivo dell'estate cabrarese. “Non abbiamo voluto rinunciare a un evento che è sempre tanto atteso dalla comunità, perché diventa un momento durante il quale le famiglie si riuniscono per una gita sulle due ruote, nonché l'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta praticando attività fisica - ha affermato l'assessore alla Cultura e al Turismo Carlo Trincas - L'insolita data di settembre sarà una novità in più, che trasformerà la manifestazione in un divertente appuntamento per i ragazzi e le ragazze che si approcciano al nuovo anno scolastico”. Il programma della giornata resta invariato rispetto alla prima programmazione. Il raduno si terrà nella piazza Don Sturzo dove, a partire dalle ore 8 ci si potrà iscrivere e ottenere la maglietta con il logo ufficiale della manifestazione. Le iscrizioni danno l'opportunità di concorrere al premio finale, due biciclette messe in palio dagli organizzatori. L'estrazione dei vincitori avverrà all'arrivo a San Giovanni di Sinis. Coloro i quali avevano acquistato il biglietto di Le iscrizioni già nel mese di maggio, devono in ogni caso presentarsi tra le ore 8 e le 9.30 allo stand presente in piazza don Sturzo, dove riceveranno il biglietto per partecipare all'estrazione finale. Alle 9.30 il gruppo di ciclisti, scortati dalla polizia municipale, si dirigerà lungo la via Tharros alla volta del Sinis, con una sosta nel caratteristico villaggio di San Salvatore. Il raduno per la ripartenza è previsto per le 17 nella piazza centrale di San Giovanni. L'evento è aperto a tutti, anche ai non residenti. I bambini al di sotto dei dodici anni dovranno essere accompagnati da un adulto. Il costo di iscrizione è di 2,50 euro e darà diritto alla copertura assicurativa e alla maglietta dell'evento, fino all'esaurimento delle scorte.

