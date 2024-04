A Cabras si balla: il progetto Dancing Histories è iniziato ufficialmente. La comunità partecipa attivamente all'ideazione di tre produzioni artistiche messe in scena da gruppi internazionali di danza. Si tratta della compagnia svedese IlDance, di quella polacca Polish Dance Theatre e di una co-produzione italiana che vede insieme il Gruppo E-Motion, ASMED Balletto di Sardegna e la Compagnia Danza Estemporada.

Un vero e proprio esperimento collettivo nato dall’idea di cinque istituzioni culturali afferenti a quattro Paesi europei (Grecia, Italia, Serbia e Spagna), che coinvolge ben tredici partner di undici Nazioni, e di cui l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in Sardegna è capofila.

Pochi giorni fa c'è stato il primo incontro, durante il quale sono stati narrati dagli anziani i saperi del popolo, con la tradizione locale e gli antichi mestieri che caratterizzano il nostro borgo di pescatori. Ritmi, armonie, abiti antichi e passi di danza sono stati la cornice perfetta per la creazione di uno spettacolo che verrà ideato tra aprile e luglio durante due ulteriori workshop e che andrà in scena a Tharros nel mese di luglio. «Cabras entra nel novero delle cinque tappe europee di questo originale progetto che lega tra loro l’arte della danza alla storia dei luoghi - ha affermato il sindaco Andrea Abis - Abbiamo un grande patrimonio di cultura locale e di tradizioni identitarie da custodire, abbiamo un patrimonio archeologico imponente da tutelare e da scoprire. Mettiamo a disposizione tutto questo per condividere attraverso la danza le cinque diverse storie da cui proveniamo».

