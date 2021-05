Dopo accese polemiche, proteste e ammortizzatori sfasciati arriva l'asfalto. Dove? A Cabras, in via Garibaldi, tratto provinciale dove le buche sono ormai diventate voragini. Lunedì e martedì prossimo gli operai procederanno con il rifacimento del manto stradale dissestato. Un intervento sollecitato da tempo dall'amministrazione comunale e atteso dalla cittadinanza.

"Dopo una lunga attesa e molta insistenza la Provincia realizza finalmente la risistemazione del tratto fortemente danneggiato e pericoloso con un intervento a carattere d’urgenza – ha dichiarato il sindaco di Cabras Andrea Abis -. Si tratta di un asse viario di collegamento verso il centro storico, percorso non solo da chi abita a Cabras, ma anche da chi proviene dal circondario e attraversa il nostro paese, soprattutto nel periodo estivo. Quest’operazione, ora più che mai, si era resa urgente”.

Ora il rifacimento del manto bituminoso restituirà sicurezza e decoro. I lavori renderanno necessarie delle modifiche sulla viabilità. La Provincia ha ordinato la sospensione della circolazione per tutte le categorie di veicoli lungo la via lunedì e martedì 24 e 25 maggio. "È necessario tuttavia intervenire urgentemente anche negli altri tratti pericolosi di competenza provinciale - conclude Abis -, in via De Castro, nel Corso Umberto I e nella strada provinciale 4 di collegamento tra Cabras e Solanas”.

