A Cabras continua l'emergenza sanitaria. Anche oggi, ma come anche diversi giorni della settimana scorsa, le porte dell'ambulatorio di via Tharros non si apriranno a causa della mancanza del medico. Il servizio non sarà quindi attivo dalle 20 di oggi alle 8 di domani giovedì 25 luglio. A dare l'annuncio come sempre ci ha pensato la Asl di Oristano, nel sito istituzionale. Invitando i cittadini, in caso di necessità, a rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini. Un problema non indifferente questo, visto che a Cabras manca anche un medico di base. Ad aprile scorso è andata in pensione la dottoressa Adriana Muscas che però non è stata mai sostituita. La Asl di Oristano ha attivato per due giorni a settimana l'ambulatorio Ascot, nella sede di via Tharros, dove si verificano sempre tante attese.

