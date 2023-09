Non solo scuola. A Cabras riparte il servizio della ludoteca comunale. A partire da lunedì 2 ottobre tutti i bambini dai 3 agli 11 anni, che hanno presentato la domanda entro i termini previsti, potranno partecipare alle attività nell’edificio di via Amsicora al civico 100.

Le richieste presentate entro i termini sono state tutte confermate e a partire da oggi la cooperativa contatterà le famiglie per comunicare date e orari sulla base delle fasce di età dei piccoli partecipanti.

Il locale in cui si svolge il servizio presenta spazi al chiuso e all’aperto, studiati per garantire la socializzazione e le relazioni di amicizia. «La ludoteca è un ambiente che si presenta come integrazione all’offerta scolastica, attraverso il quale i bambini e le bambine possono ricevere un sostegno da parte degli operatori e trascorrere alcune ore a settimana in un luogo sicuro e stimolante all’interno del quale vivere momenti di gioco e di spensieratezza - spiega l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti -, dove più piccoli sviluppano l’apprendimento primario, i più grandi consolidano le conoscenze già interiorizzate», spiega l’Assessora alle Politiche sociali Laura Celletti.

