È solo meno arrabbiato dell’ex assessore Marco Mascia, che questa volta non è in Giunta. Anche Nando Sechi, infatti,non nasconde la sua delusione, la sua amarezza ma anche il fatto di non approvare le scelte del primo cittadino di Cabras. Il consigliere di maggioranza, 72 anni, insegnante in pensione, è stato il quinto più votato alle elezioni comunali di fine maggio. Il rieletto sindaco Andrea Abis però non gli ha concesso l’assessorato.

Per Sechi un dispiacere: «Ho provato amarezza, certo. Fa parte dell’essere umano. L’esecutivo però viene nominato dal sindaco e io, pur non condividendo appieno le sue scelte, ho accettato la sua decisione. Sapevo dall’inizio che ci sarebbe stata continuità, ma anche che il primo cittadino avrebbe valutato il consenso popolare». Sechi come del resto Marco Mascia, ex assessore all’Ambiente, ha avuto più preferenze di Enrico Giordano, ingegnere, nuovamente confermato assessore ai Lavori pubblici: «Nulla contro GioRdano, che sia chiaro - dice Sechi - Anche perché non avrei le competenze che ha lui in materia di edilizia e urbanistica. Negli anni scorsi ha lavorato tanto e bene. Anche io però avrei voluto mettere a disposizione il mio bagaglio esperienziale».

Sechi esclude di creare un gruppo autonomo all’interno del Consiglio comunale, cosa che forse potrebbe fare quanto prima l’ex assessore all’Ambiente Marco Mascia: «Non ho mai avuto pensieri di questo tipo - dice Sechi - Ho iniziato questa avventura con il sindaco Abis e continuerò con lui». Anche se questo è da vedere: cinque anni solo lunghi.

La consigliera di maggioranza Federica Pinna invece, anche lei senza assessorato nonostante l’aver avuto più voti dell’assessore ai Lavori pubblici, sulla scelta del primo cittadino per ora non vuole rilasciare dichiarazioni. Durante l’insediamento del primo Consiglio comunale, ieri sera, dopo la lettura delle linee programmatiche da parte di Abis è intervento anche Gianni Meli, capogruppo della minoranza: «Porteremo avanti le istanze dei cittadini - ha detto - vigileremo sull’operato dell’amministrazione, faremo un’opposizione giusta».

© Riproduzione riservata