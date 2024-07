In tanti continuano a parcheggiare le auto male, impedendo quindi una circolazione sicura. Ecco perché la polizia locale di Cabras ha deciso di istituire altri divieti. Dopo aver regolamentato diversi tratti di Is Arutas, arrivano nuove regole anche nel litorale di Mari Ermi.

È tutto scritto nell’ordinanza firmata dal comandante Fabrizio Meloni. «A seguito di sopralluoghi effettuati da personale della Polizia locale è stato constatato che, nella strada della località Mari Ermi che dal chiosco “Sole e Mare” conduce all’ingresso dell’agricampeggio Nardi, dove attualmente vige il divieto di fermata sul lato destro direzione Muras - si legge nel documento - sono quotidianamente presenti numerosi veicoli in sosta, rendendo in alcuni tratti estremamente difficoltoso il regolare transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, con conseguente necessità di procedere mediante un senso unico alternato».

Ma non solo. Gli agenti hanno potuto constatare infatti che nel tratto della medesima strada sterrata, nelle immediate adiacenze dell'agricampeggio, lato muro di cinta, il fondo stradale è particolarmente sabbioso, rendendo pertanto pericolosa la sosta dei veicoli. Per questo Meloni ha deciso di istituire il divieto di fermata nella strada sterrata adiacente il chiosco “Sole e Mare” e nei pressi della medesima attività, ambo i lati come da segnaletica. E nella medesima strada tra il chiosco “Sole e Mare” e l’ingresso dell’agricampeggio, lato sinistro direzione località “Tanca Is Muras”.

© Riproduzione riservata