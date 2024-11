I cittadini che a Cabras che intendono svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale possono fare domanda di inserimento nell'Albo delle persone idonee entro il mese di novembre. La comunicazione arriva dal Comune.

Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere indicate la data di nascita, la residenza, la professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Per assumere l’incarico bisogna essere elettori del Comune, aver assolto l'obbligo scolastico, non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, non appartenere alle Forze dell’ordine. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune.

La domanda va presentata direttamente alla sede del Servizio Protocollo o inviata all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.cabras.or.it. Il Comune fa sapere che considerato il carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nell’Albo non devono presentare nuove domande di iscrizione. Gli elettori già iscritti nel predetto Albo, qualora non desiderino più farne parte, possono richiedere entro il mese di dicembre di esserne cancellati.

© Riproduzione riservata