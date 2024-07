Il Comune di Cabras ha aperto le iscrizioni all'asilo nido comunale, rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

Le domande dovranno pervenire al Comune per lettera raccomandata oppure consegnate al Protocollo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, o inviate al Municipio per posta elettronica certificata e per posta elettronica ordinaria entro il termine perentorio di giovedì 8 agosto 2024.

I moduli per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito oppure disponibili presso l'espositore fornito all'ingresso del Comune, in piazza Eleonora 1, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, o all'Informacomunità, in via Matteotti. Il Servizio Sociale formulerà poi una graduatoria di ammissione che sarà pubblicata a conclusione dell'istruttoria.

Eventuali ricorsi dovranno pervenire entro 10 giorni. L'amministrazione comunale, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie dei bambini ammessi alla frequenza dell'asilo nido comunale, si è resa disponibile ad anticipare, su richiesta dei beneficiari, mediante lo strumento del microprestito, la quota di retta soggetta a rimborso da parte dell'Inps, per un totale di tre mensilità. Questo importo dovrà essere rimborsato dagli stessi interessati entro il mese successivo.

