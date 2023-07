Chi scende in spiaggia rischia di farsi male e non poco. I gradini sono fatiscenti, scivolare e finire a terra è veramente un attimo. Succede nel litorale di Funtana Meiga, territorio di Cabras.

Da queste parti la situazione è critica, tra discese ripide e stradine nascoste dalla vegetazione. La protesta arriva dai residenti della frazione.

«Anche questa volta il Comune di Csbras si è dimenticato di noi - accusa Tino Salaris, un residente della borgata originaro di Nurachi - Solo noi siamo quasi 2000 persone, più tutti i turisti che frequentano la spiaggia ogni giorno e molto di più il fine settimana. È assurdo rischiare di cadere e farsi male ogni qual volta che si tenta di raggiungere il mare. È da anni che chiediamo agli amministratori di sistemare le discese ma nonostante le promesse ancora non è stato fatto nulla».

Chi percorre le discese deve stare attento perchè sono molto ripide. Chi ha poi passeggini e bambini piccoli al seguito deve cambiare spiaggia.

«Non capiamo perché, nonostante le tasse vengano pagate anche da noi di Funtana Meiga, qui gli operai non si sono mai visti - si sfoga ancora Salaris - Nella borgata di San Giovanni di Sinis proprio in questi giorni stanno montando tre passerelle in. kegno per scendere in spiaggia, sotto la torre, quelle che chiediamo da sempre anche noi. Ma il Comune risulta assente. Eppure vogliamo solo una scalinata ben fatta che ci permetta di arrivare in spiaggia in totale sicurezza».

