Non ci sarà il caldo dei primi giorni di settembre. E nemmeno quelle nuvole di polvere che solo con il passaggio dei corridori scalzi e vestiti con il saio bianco invadono i sentieri sterrati del Sinis. Ma sarà un modo per rivivere le emozioni della Corsa degli Scalzi andata in scena tre mesi fa tra Cabras e il villaggio antico di San Salvatore, dopo due anni di silenzio a causa del Covid-19. Giovedì prossimo 15 dicembre, alle 18,30, il Comune di Cabras in occasione di una cerimonia al centro polivalente del paese annuncerà i nomi dei vincitori del primo contest fotografico sulla tradizionale Corsa promosso dalla stessa amministrazione.

Sono tantissime le foto recapitate agli uffici comunali. Una giuria di esperti dopo un'analisi accurata ne ha selezionate tre. Per il primo classificato è previsto un premio da 500 euro. Per il secondo 300 euro e per il terzo 200 euro.

L’obiettivo del contest fotografico è quello di celebrare al massimo l’evento, anche attraverso dei fermo immagine, la memoria del futuro. Con le fotografie ricevute l’amministrazione lagunare potrà successivamente realizzare mostre, installazioni e reportage fotografici a fini promozionali per il territorio.

Durante la serata verranno inoltre proiettate le immagini dei momenti più suggestivi della manifestazione. Dal trasporto del simulacro di San Salvatore da Cabras al villaggio il sabato mattina al rientro nel paese lagunare il giorno dopo, quando i corridori stremati dalla stanchezza da sempre vengono accolti da una folla immensa di fedeli, come dei veri vincitori. Tra lacrime e forti emozioni. Solo a quel punto il loro voto viene veramente sciolto.

