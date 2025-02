Sempre più vicina a Busachi la realizzazione del locale polivalente nel novenario campestre di Santa Susanna. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica per la sua realizzazione e, contestualmente, ha adottato la variante al Piano Particolareggiato della borgata.

Passaggi fondamentale per procedere con la realizzazione dell’opera che ora dovrà passare al vaglio della Regione. Via libera quindi del Consiglio al Documento unico di programmazione e al bilancio di previsione. Il sindaco si è soffermato sulla creazione della Comunità energetica: «Avrà conseguenze economiche positive per le imprese e 230 famiglie locali», ha detto Orrù.

Sia il primo cittadino che gli assessori Franco Mele e Lino Cordella sono quindi intervenuti sulla tempistica e sulle modalità più opportune ed efficaci legate all’asfalto delle vie cittadine ed in particolare della strada principale. Occhi di attenzione per il mondo del volontariato e le associazioni con uno stanziamento di 41 mila euro. Cordella si è poi soffermato sull’avanzo: «Averne disponibilità – ha detto – consente all’Amministrazione di partecipare ai bandi, con possibilità di cofinanziamento. Speriamo di intercettare sostanziosi finanziamenti per Collegiu e Santa Susanna».

Diverse poi le opere in fase di realizzazione. Tra queste: la Casa del dopo di noi, l’ ampliamento del cimitero, la casa di riposo, il Pip.

© Riproduzione riservata