Sfiora i tre milioni di euro il programma delle opere pubbliche a Busachi.

In aula, nei giorni scorsi, il sindaco Giovanni Orrù ha portato una variazione al bilancio con due grossi finanziamenti che vanno appunto ad integrare il programma annuale delle opere pubbliche.

Dalla Regione sono arrivati un milione e 350 mila euro per la riqualificazione urbana di via Brigata Sassari e della viabilità adiacente.

Intervento che sarà suddiviso in due lotti e per uno di questi esiste già il progetto esecutivo e si potrà procedere spediti con gli interventi.

Da registrare in entrata anche il contributo di 450 mila euro – sempre in arrivo dalla Regione - per la realizzazione del completamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma della Comunità Alloggio per anziani in Via Giovanni XXIII .

Fiducioso il sindaco Orrù: «Contiamo entro fine anno di mandare in gara entrambi i lavori».

