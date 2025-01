Dura protesta del sindaco di Busachi Giovanni Orrù. Oggi infatti per l’ennesima volta, si sono registrati importanti disagi per la popolazione con l’interruzione dell’energia elettrica per diverse ore. Prima di Natale il sindaco aveva inviato una nota a Telecom ed Enel e per conoscenza al Prefetto di Oristano e alla Governatrice Todde.

E oggi ancora una volta in Comune sono arrivate tantissime lamentele. “Così non si può andare avanti e se non si troverà una soluzione siamo pronti a presentare un esposto in Procura – dice Giovanni Orrù –. Abbiamo contattato la Prefettura e ora stanno cercando di intervenire loro per trovare una soluzione, ma così non si può davvero restare. I cittadini sono esasperati dall’ennesimo blackout. Questa situazione sta mettendo a rischio persone malate che per poter respirare hanno necessità dall’utilizzo dell’ossigeno 24 ore su 24, ci sono persone che stanno rischiando la vita. Ugualmente i dipendenti in Comune non possono lavorare, ci sono problemi anche in caserma e poi tanti lamentano guasti agli elettrodomestici”.

Il sindaco, quindi, aggiunge: “Abbiamo i fili elettrici che scoppiettano in diversi quartieri, l’impianto elettrico ormai è fatiscente cosa che, poi, porta a rimanere isolati anche con i telefoni”. Tre i cortocircuiti verificatisi in mattina con tanto di intervento dei vigili del fuoco nelle vie Santa Susanna, Martini e Lamarmora.

