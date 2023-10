Soddisfazione per l’Amministrazione comunale di Busachi.

L’esecutivo ha infatti deciso di aderire all’iniziativa lanciata dalle Province di Trento e Bolzano e ha ottenuto la certificazione di “Comune amico della famiglia”.

Nei giorni scorsi le premiazioni con il sindaco Giovanni Orrù che va orgoglioso delle politiche adottate nel centro che amministra da tanti anni.

Tanti i servizi offerti dai servizi sociali ai quali si affiancano anche i progetti portati avanti in questi anni con il servizio civile.

Ecco allora che gli anziani possono usufruire di ragazzi volontari pronti a far loro la spesa, accompagnarli a visite mediche, preparare il pranzo.

E poi ci sono le politiche messe in atto per il rimborso dei libri, dei costi di trasporto scolastico, lo spiaggia day, corsi per l’utilizzo del defibrillatore, la scuola civica di musica, corsi di inglese per citarne alcune. Tutte attività e proposte che si vanno ad aggiungere ai classici servizi offerti nel settore sociale.

«È stata una bella esperienza. Ci ha permesso di confrontarci con realtà più avanti delle nostre e trovare nuovi stimoli per fare ancora meglio», commenta il sindaco Giovanni Orrù.

