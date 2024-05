A poco più di 24 ore dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, irrompe nella scena politica bosana la clamorosa notizia delle dimissioni da assessore comunale e da segretario cittadino del Partito Sardo d’Azione di Guglielmo Macchiavello.

Non sarà neppure candidato nella lista capeggiata dal consigliere regionale Alfonso Marras, designato alla carica di sindaco.

Macchiavello ha messo tutto nero su bianco con una lettera indirizzata al segretario nazionale del PSd'az Christian Solinas, ai componenti il direttivo della Sezione di Bosa e allo stesso consigliere regionale Alfonso Marras.

«Tornando a casa dopo tutta una serie di incontri legati alla formazione delle liste per le prossime comunali – scrive Macchiavello- ho cercato di riordinare le idee su quanto è successo fino ad oggi e ho ormai una radicata convinzione. Nonostante le più entusiastiche dichiarazioni sulla importanza delle proposte elaborate per la città, nonostante il grande dispendio di energie profuso nella scorsa campagna elettorale a favore del PSd’Az e del candidato Marras, esiste chiaramente un "problema Macchiavello" imputabile ancora a non si quali ragionamenti, ma comunque esiste e sta rischiando di condizionare l'immagine del PSd'Az quantomeno in riferimento alla nostra sezione che mi vede iscritto e segretario. Non ho alcuna intenzione di trascinare il partito in situazioni che potrebbero determinare l'impoverimento dei risultati raggiunti».

Considerate inderogabili da questo momento« le mie dimissioni da segretario del partito», aggiunge, «al quale rimarrò, comunque legato per tutte le occasioni che vorrete creare per discutere del bene e delle prospettive di questa città. Analogamente, considerato che la mia presenza in maggioranza al Comune di Bosa è stata giustificata dalla necessità di contribuire alla Giunta con la massima carica della sezione, rassegno al Sindaco Casula le mie dimissioni».

