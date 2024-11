Chiuso dal 2015, lavori ripresi dopo nove anni e interrotti nel maggio scorso scorso, ma ora per la conclusione delle opere di ristrutturazione del Teatro Civico potrebbe essere finalmente la volta buona. Ma non basta, dall’amministrazione comunale si ipotizza anche la possibile data di riapertura entro l’estate 2025.

“I lavori- evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Federico Ledda- sono finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio come locale di pubblico spettacolo. Dopo di che potrà funzionare”.

L’impresa ritornerà presto all’interno della struttura per portare interrotti qualche mese fa per la necessità di predisporre una variante al progetto iniziale, a causa di lavorazioni impreviste e indispensabili, non comprese nel progetto originario. In particolare, per il montaggio sul controsoffitto di pannelli resistenti al fuoco, si era pensato di usare una piattaforma mobile. Lo stato delle cose rende però necessaria l’installazione di un ponteggio completo, per consentire all’impresa di lavorare sulle aree più difficili da raggiungere in assoluta sicurezza. Altre lavorazioni previste dalla variante riguardano le travi dell’atrio centrale, l’impianto elettrico e lo scavo per l’allaccio alla rete Enel.

La perizia di variante dei lavori è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Le somme per la copertura di queste modifiche sono comprese nel quadro economico iniziale di 225.000 euro, di cui 200.000 mila di finanziamento regionale e 25.000 di fondi comunali.

“Il termine dei lavori previsto è di 60 giorni dalla ripresa dei lavori-sottolinea Federico Ledda- salvo proroghe per approvvigionamento materiali o strutture. Al termine dei lavori dovrà essere convocata la commissione di vigilanza per esprimersi sull'idoneità dei locali che consisteranno anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche per il palco e ulteriori misure antincendio perché fosse conforme alla normativa. Tutti interventi previsti nei lavori attuali".

Autorizzazioni che dunque permetteranno di rioccupare nuovamente presto i 238 posti a sedere del teatro e far rivivere i 100 mq del palco. Per quanto riguarda il secondo intervento di ristrutturazione, con il quale si agirà sulla copertura del Teatro Civico, il progetto è in fase di approvazione: per questa operazione sono disponibili 180mila euro, assegnati al Comune di Bosa con un finanziamento regionale ottenuto grazie a un emendamento presentato in Regione dal sindaco, Alfonso Marras, nelle sue vesti di consigliere regionale.

© Riproduzione riservata