Entreranno in vigore da lunedì 1 aprile le nuove rette della comunità alloggio anziani "Suor Chiara" e della comunità integrata "Dottor Mario Sanna", che subiranno delle variazioni rispetto a quanto pagato sino ad ora. Lo ha deliberato la Giunta comunale guidata dal sindaco Piero Casula che ha determinato l’importo delle nuove rette .

Per l’utente della comunità alloggio residente a Bosa sarà di 1600 euro, mentre per quello non residente a Bosa di 1700 euro. Per quanto riguarda la retta dell’ospite della comunità integrata residente a Bosa sarà di 1700 euro, il non residente pagherà 1800 euro. Tutti gli importi sono più Iva.

Come si legge nell’atto adottato dall’esecutivo, gli aumenti delle rette si rendono necessari per "riequilibrare il costo della concessione al corrente costo della vita". Nella stessa delibera è stata revocata inoltre la precedente regolamentazione piuttosto datata che risaliva alle deliberazioni della Giunta del 2008 e 2011.

