La revoca della nomina del presidente del Consiglio comunale Vincenzo Pinna, arriva in aula martedì 18 febbraio alle 10. «Abbiamo deciso in via del tutto cautelativa – evidenzia il sindaco Alfonso Marras- di applicare il parere del ministero dell’Interno che consiglia di rimandare al prossimo mandato. Si era pensato di eleggere il presidente sulla base di quanto riconosciuto alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, agendo correttamente».

«Questo – aggiunge il sindaco- è confermato anche dalla nota trasmessa dall’assessorato regionale degli enti locali, che formula un parere “meramente orientativo”. Tuttavia, al solo fine di evitare sterili polemiche, e con l’unica intenzione di continuare a lavorare per i progetti e le attività importanti, abbiamo deciso di revocare le delibere».

Da qui il duro attacco alla minoranza. «Fa specie leggere le dichiarazioni dei due consiglieri che, invece, durante i consigli comunali si limitano a esprimere concetti sparsi senza mai dare contributi costruttivi. È sotto gli occhi di tutti – sottolinea Marras- come in 6 mesi di attività non ci sia stato neppure un intervento in Consiglio comunale da parte di consiglieri che avrebbero potuto fornire una collaborazione perlomeno sui temi importanti. Ad esempio, durante il consiglio comunale svoltosi alla presenza dell’assessore regionale dei lavori pubblici relativo ad opere per la sicurezza e lo sviluppo della nostra città, i consiglieri Campus e Ibba non hanno fatto altro che limitarsi ad ascoltare, in maniera impacciata e con il timore di essere coinvolti nella discussione».

