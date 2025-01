L’impresa PS Costruzioni di Pozzomaggiore aggiudicataria dei lavori, sta concludendo la bitumatura della strada rurale di Badde Orca. “Oggetto dell’intervento- spiega il vice sindaco Federico Ledda - era la sistemazione della viabilità in una delle arterie di di rilevante importanza per la presenza di numerose aziende agro-zootecniche che vi insistono e che ormai necessitava di importanti interventi di manutenzione a seguito del deterioramento del manto stradale”.

Le opere erano lo sfalcio della vegetazione, risagomatura delle cunette, realizzazione cavalcafossi, massicciata e nuova bitumatura per la lunghezza totale di quasi 2 km. Per i lavori è stato utilizzato un finanziamento complessivo di 200 mila euro dei quali circa 150 mila euro per gli interventi e 50 mila euro per le spese tecniche e l’iva. Il direttore dei lavori era il tecnico comunale Costantino Serra.

