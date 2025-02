Anche una gigantografia di Bosa ripresa dal cielo, ha fatto bella mostra alla Borsa internazionale del turismo che si è chiusa nei giorni scorsi a Milano.

All’interno dello stand della Sardegna, in un desk riservato ai Borghi più belli, la “capitale” della Planargia è stata una grande protagonista con migliaia di visitatori che hanno chiesto notizie e ritirato il materiale di marketing turistico informativo.

Soddisfazione per gli ottimi risultati nella promozione arriva dagli amministratori comunali, impegnati a “vendere” il prodotto turistico Bosa non solo per il periodo estivo ma anche nei mesi di spalla, considerato che non mancano davvero gli eventi culturali, di spettacolo, enogastronomici e sportivi.

«Continua la nostra strategia – evidenzia l’assessore comunale al turismo Marco Francesco Mannu- con l’obiettivo di restituire alla città il suo ruolo tra gli attrattori nel panorama turistico regionale».

