L’amministrazione comunale di Bosa accelera nel lavoro di completamento e riordino della numerazione civica nelle vie cittadine e in qualche zona rurale, che ha preso il via già lo scorso anno. L’esecutivo guidato dal sindaco Alfonso Marras, ha infatti affidato il servizio di sistemazione dei numeri civici in diverse vie del centro abitato, nell’ambito di un piano generale di riordino che procederà per gradi, suddiviso in più interventi.

«Con l’attuale affidamento – evidenzia il sindaco- che comporta una spesa di 21.700 euro, saranno riordinate o contrassegnate ex nove le numerazioni di numerose strade».

Sono interessate via Pischedda; via Ogliastra; via Planargia; vico Planargia; via Vivaldi; via Leopardi; via Benedetto Croce; via De Sanctis; via Manzoni; via Pascoli; via Carducci; via Toscanini; via Verdi; via Mozart; via Portino.

«Saranno numerate anche – aggiunge il primo cittadino- le abitazioni nelle zone rurali della strada per la diga, della strada che si dirama dalla chiesa di San Pietro verso Crabalza, Pianu ‘e murtas e località Campeda”.

Ed ancora, con una delibera della Giunta adottata a fine anno è stato istituito il vico Ogliastra, al fine di migliorare la gestione della numerazione delle utenze. Tutte azioni che dal Comune considerano importanti a beneficio dei cittadini, ma anche per quanti effettuano consegne di qualsiasi genere, postali e di merci.

